Eav – Approvato il progetto di rifunzionalizzazione e accessibilità alla stazione della Cumana di Fuorigrotta

Parere positivo, in Conferenza di Servizi decisoria, al progetto di rifunzionalizzazione e accessibilità alla stazione della Cumana di Fuorigrotta. L’importo complessivo, per la realizzazione degli interventi, è stimato in circa 3,5 milioni. Il progetto, finalizzato alla nuova ubicazione dei locali tecnici del sistema di segnalamento, ovvero, l’Apparato Centrale Computerizzato Multistazione (ACC-M), interesserà anche gli uffici direzionali di Eav e la circostante area urbana. In particolare, infatti, i lavori di restyling prevedono la risistemazione della Stazione di Fuorigrotta della Linea Cumana e della Palazzina Uffici ex-SEPSA, la riqualificazione a verde delle aree pubbliche comunali circostanti e la realizzazione di un’isola ecologica con cassonetti interrati per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. I lavori inizieranno entro il prossimo mese di dicembre ed è previsto che si concluderanno in circa 12 mesi.

