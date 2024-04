1 minuto di lettura

Nel week end Pasquale, in tre giorni (Sabato, Domenica, Lunedi ) con i suoi pochi e vecchi treni, la linea diretta per Sorrento con 66 corse giornaliere (compresi 8 Campania Express) ha trasportato circa 150 mila passeggeri, per la maggior parte turisti. Un grande sforzo grazie alla collaborazione di tutti i dipendenti, contribuendo in tal modo a mitigare i problemi della viabilità stradale.

Sulle altre linee della Vesuviana abbiamo comunque trasportato circa 50 mila persone. Per un totale di 200 mila passeggeri.

Il sovraffollamento dei treni e delle banchine ha determinato ritardi medi di 6 minuti (con punte di 30 minuti) e tre soppressioni.

Il tutto nonostante i problemi strutturali della vesuviana che saranno risolti soltanto con: a) i treni nuovi in costruzione da Stadler; b) il nuovo segnalamento ferroviario in lavorazione da ALSTOM; c) il raddoppio dei binari nella stazione di Piazza Garibaldi (finanziamento in itinere). A regime si potranno avere corse ogni 12 minuti anziché 36 minuti come oggi, una velocità di 90 e non 70km orari, regolarità nel servizio. Soltanto allora avremo una situazione di equilibrio tra la domanda e l’offerta di trasporto.

Anche sulla Cumana nello scorso Week end si è registrato un afflusso eccezionale di passeggeri stimabile in circa 80 mila persone.

