È viva la musica, artisti uniti per il settore autorale: una performance per valorizzare parolieri e musicisti italiani

Roma, 8 apr. – Tredici artisti uniti in nome della musica: quella scritta e pensata, dalla lunga genesi o di repentina ispirazione, anima di tante canzoni, melodie o colonne sonore. Dentro e dietro la musica c’è molto di più e a ribadirlo arriva il progetto “È VIVA LA MUSICA”, nato per dare attenzione e dignità alla professione dell’Autore.

Un duplice significato dietro questa nomenclatura, per celebrare la musica italiana con un ‘Evviva’, così come per ribadire quanto nonostante la pandemia la musica sia ancora viva, anzi abbia compiuto il suo grande giro nell’ultimo anno e mezzo, allietando le giornate degli italiani con l’ascolto di una melodia o una canzone, senza che le sia stata data possibilità di immediato futuro.

Gli AUTORI UNITI, questo il nome scelto dal gruppo di artisti e autori che insieme vogliono portare a tutti un grido di aiuto per il settore artistico e autorale, hanno deciso di scendere in campo durante il blocco totale delle iniziative performiche dello spettacolo italiano.

Ne è scaturito un singolo, con ricavato devoluto interamente all’associazione culturale INSOLISUONI di Polignano a Mare (BA), paese natio di Domenico Modugno, che ogni anno con la rassegna “AUTORI – RASSEGNA DI MUSICA D’AUTORE” accende l’attenzione su Autori e Musicisti.

Ideatori del progetto, con sostegno e patrocinio della SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, di U.N.A. – Unione Nazionale Autori e A.F.I. -Associazione Fonografici Italiani, sono gli artisti Enzo Leomporro e Gianni Donzelli, del duo musicale Audio 2.

In qualità di autori ferventi di alcuni dei brani più famosi della musica italiana, gli Audio 2 hanno scritto una canzone intonata insieme ai colleghi Eugenio Bennato, Sergio Cammariere, Bobby Solo, Gigi e Ross, Mariella Nava, Tony Esposito, Pietra Montecorvino, Davide De Marinis, Luisa Corna, Franco Simone, Mimmo Cavallo, Franco Fasano, e Carmine Faraco.

Con l’arrangiamento, la programmazione e il coordinamento musicisti di Luigi Pignalosa, il sound engineer di Enzo Rizzo, la Clodio Music dedita alla pubblicazione del singolo, La Dorado Production impegnata per il videoclip, lo Studio Master di Massimo Passon Udine, Insani Logoritmi Studio, Filippo Broglia di RECmedia comunicazione e promozione, il singolo ha trovato la giusta collocazione e divulgazione in un periodo in cui i concerti sono considerati tabù, così come qualsiasi forma di intrattenimento live.

Chi é dunque l’autore, cui è giusto dare la dovuta dignità artistica? È colui che presta l’anima a una canzone, che cuce e scuce musica e parole in balia di un’emozione vestita per le corde di qualcuno che dovrà darle voce. É una levatrice silente che dona il suo miracolo artistico ad un interprete, un ascoltatore, una pellicola, partorendo la sua creatura con non poche difficoltà. L’autore vive di lunghi giorni col capo chino su di un foglio o uno spartito solo per obbedire ad una istintualità fatta di armonie e note da tradurre in qualcosa che comunichi, coinvolga ed emozioni.

È il sarto che nella sua bottega interiore disegna, immagina e realizza una piccola, grande esperienza di artigianalità.

Sembra banale dirlo ma di fatto senza gli Autori non esisterebbe nulla che possa avere menzione d’Arte.

