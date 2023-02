E-vignetta online Repubblica Ceca

Condividi

Per alcuni viaggiare è una questione di comodità. E tale comodità consiste nel poter viaggiare in auto. Lo stato attuale della rete stradale europea vi permette di farlo in auto in modo completamente libero, comodo e veloce.

Che cos’è una vignetta e quali sono i suoi tipi nella Repubblica Ceca?

Una caratteristica della rete stradale europea è rappresentata dalle strade gratuite e da quelle a pedaggio. Le strade pubbliche sono gratuite, aperte a tutti i veicoli, ma il viaggio su di esse sarà più lungo, ma l’Europa ha anche una rete sviluppata di strade a pedaggio.

Per i turisti che viaggiano con veicoli propri o a noleggio, è consigliabile acquistare un permesso di circolazione, noto come “vignetta”. I veicoli a motore sono esenti da pedaggio, mentre tutti gli altri veicoli che vogliono utilizzare le strade a pedaggio devono pagare un pedaggio.

È possibile acquistare le “vignette”:

– Ordinare la vignetta online via internet (in italiano) – https://electronic-vignette.cz/it

– presso l’ufficio postale ceco;

presso un chiosco self-service.

Per un elenco delle strade a pedaggio nella Repubblica Ceca, consultare la mappa.

Il periodo di validità della vignetta varia da dieci giorni a un anno. Se si pianifica il viaggio in anticipo, è possibile acquistare il certificato con tre mesi di anticipo.

La tariffa Green Price è disponibile per i veicoli che utilizzano gas naturale o biometano.

Controllo del bollo ceco

La polizia controlla la disponibilità e la validità delle vignette utilizzando un sistema di telecamere sulle autostrade. Sia fisse che mobili. Se si scopre che il veicolo non è presente nell’elenco dei veicoli esenti dal pedaggio, si può essere multati fino a 20.000 CZK.

Anche i veicoli esentati vengono ispezionati. Se si scopre che il diritto di non pagare il pedaggio è stato assegnato illegalmente, la multa può arrivare a 100.000 corone. L’automobilista che non presenta una petizione o che non comunica entro 10 giorni la cessazione del diritto di non pagare le tasse viene multato fino a 5000 corone.