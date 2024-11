E’ uscito “Mi dispiace” il primo singolo della cantautrice Nes

1 minuto di lettura

Si inaugura la stagione della musica per Nes, al secolo Carmen Saccone, l’artista partenopea che arriva al suo esordio dopo anni di ricerca e di sperimentazione musicale. “Poi mi sono presentata a me stessa ed è stato un incontro bellissimo”. Con un testo profondo ed essenziale, metaforico e dal forte impatto emozionale, il brano “Mi dispiace” parte dall’attraversamento di un sentimento – nobile – come la tristezza per giungere a liberazione e alla scoperta di un nuovo sé, capace di riconoscersi attraverso un lungo percorso esperienziale. La canzone è il racconto delle diverse sfumature di un amore che dal dolore sa essere catartico. Una ballad dalle sonorità pop con una forte connotazione autoriale, tratto che caratterizza la formazione dell’artista. ASCOLTALO QUI: Open Spotify

Il brano scritto, musicato e arrangiato da Nes, è stato realizzato dal produttore partenopeo Rastiello e vanta la partecipazione dei maestri Corrado Cirillo al basso, Daniele De Sena al pianoforte, Luigi Merone alla chitarra e Diego Varchetta alla batteria. Il primo singolo della cantautrice annuncia un progetto discografico più ampio che vedrà la luce nel prossimo 2025 e si comporrà di tutte tracce inedite che spaziano tra sonorità jazz, R&B, swing, ed electro pop. Sono melodie raffinate che osando fanno da sfondo a testi profondi colorati da un linguaggio immediato e aperto.

Carmen Saccone in arte Nes è una cantautrice e pianista autodidatta. Figlia del maestro e direttore d’orchestra Daniele Saccone, Nes, si approccia alla musica fin da bambina. Matura da adolescente la passione per la scrittura di testi e poesie, e inizia a comporre nel 2019. Dopo un’adolescenza dedita al Rock e al grunge, da adulta si avvicina al Soul, all’ R&B e in particolar modo al Jazz. Matura un’esperienza decennale nei live, con partecipazioni a festival e serate di intrattenimento. Ha aperto, in questi anni, il concerto di Enzo Gragnaniello, 99 Posse, Francesco Di Bella e La Maschera.

