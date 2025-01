È USCITO L’AMMORE È FEMMENA L’ULTIMO SINGOLO DI ANTONIO SCAFURI

1 minuto di lettura

Condividi

L’ammore è femmena cerca sule a verità

L’ammore è femmena e te guarda senza parla’

Cantore delle emozioni, dipinte con parole semplici e incisive che raccontano scene autentiche, Antonio Scafuri ci regala L’ammore è femmina un brano che indaga il sentimento per eccellenza attraverso un pop dalla sonorità fresca e immediata.

Il nuovo singolo di Scafuri esplora con intensità e passione l’universo dei sentimenti e delle sue sfumature più profonde. Il brano è un viaggio nell’anima, un inno all’amore in tutte le sue forme, un focus sul cuore osservato attraverso la lente di un sentimento che non conosce confini. Il tema dell’amore, trattato a metà strada tra la metafisica e la carnalità, viene esplorato in modo originale e sincero, grazie a immagini poetiche e a un linguaggio che arriva dritto al cuore. Il singolo gioca sul tema del femminile, presente in ogni uomo. L’artista, con una timbrica intensa e carica di emozione, intreccia melodie che richiamano il sound della tradizione musicale italiana arricchite dalla forte impronta partenopea.

Il testo di “L’ammore è femmena” racconta un amore intenso, quasi viscerale, in cui il cuore si lascia guidare dalla ricerca della verità e dal coraggio di essere vulnerabili. Il ritornello “L’ammore è femmena e te parla senza guarda’, L’ammore è femmena cerca sule a verità” diventa l’emblema di una riflessione profonda sull’amore inteso come una forza che parla senza parole, che abbraccia senza chiedere nulla in cambio, che non cerca conferme per il suo corso, che è in grado di sfidare la sorte al di là dell’idea di giusto e sbagliato.

Il brano è stato prodotto da Francesco Rastiello, legato a Scafuri da un consolidato sodalizio artistico ed è accompagnato da un visual video (GUARDA QUI) realizzato da Theta Picture, produzione della rassegna internazionale di cinema Theta Film Festival fondatore della rassegna internazionale di cinema.

L’ammore è femmina preannuncia l’uscita di “Scusate il ritardo”, il primo album dell’artista partenopeo che vedrà la luce il prossimo marzo

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.