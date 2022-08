È su Youtube il video di “Rampampam”, il nuovo singolo di Nobody già in radio e in digitale

Condividi

“Rampampam” è un intenso urban-reggaeton che porta le firme di Damiano Zannetti, Filippo Scandroglio e Remo Elia. Prodotto da La Mia Song, mix e master sono a cura di Andrea Alunno.

“È un brano molto introspettivo – racconta Nobody – ho cercato di renderlo leggero mantenendo sempre un mood moderno. Spero possa piacere a tutti.”

Dicono gli autori: “Rampampam” vuole essere la parodia, tra le righe, dell’uso estremo che viene fatto del reggaeton e dei suoi cliché per rendere radiofoniche le hit estive.

Qui il video: https://youtu.be/nD4TYJkmS-s

Il videoclip, per la regia di Nilo Sciarrone, è stato girato al Lido Tortuga (Formia) in una giornata di sole con un mare strepitoso e delle belle ragazze che hanno regalato balli e sorrisi sulle note della canzone.

Nobody, all’anagrafe Costantino Iavarone classe 1989, è il primo figlio di una famiglia originaria di Casapesenna, una zona situata tra Caserta e Napoli. Da piccolo inizia a scrivere e comporre musica tanto che la famiglia nota la sua passione, accompagnata da una facile memorizzazione dei testi. Durante l’infanzia riceve alcune nozioni sul pianoforte regalatogli dal padre ed inizia a studiare da autodidatta prendendo lezioni di solfeggio. A 14 anni comincia il suo percorso con il canto, nella scuola di musica Spazio Musica Recording e successivamente si dedica allo studio della chitarra. Grazie alla sua determinazione è riuscito man mano a dedicarsi alla composizione e alla scrittura. Nel 2006 viene notato da diversi produttori discografici e comincia a comporre le sue prime canzoni tanto da farlo diventare un personaggio noto nell’hinterland campano. Nel 2019 ottiene quasi 100.000 visualizzazioni la sua cover personalizzata di J-Ax (Timberland Pro). Nel 2022, grazie alla conoscenza con l’autore Remo Elia e il chitarrista Guido Piccolo, pubblica il suo nuovo singolo “Rampampam“. Il suo obiettivo primario è quello di poter racchiudere in un progetto unico, un insieme di pezzi diversi che rappresentino la sua figura artistica. Con questo in mente Nobody, è concentrato a raggiungere anche un altro obiettivo, quello di riempire stadi cantando le sue canzoni così da poter vivere di musica.

