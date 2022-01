… E SIAMO ALLA TERZA | Parte la terza edizione del Premio nazionale di poesia “Ciò che Caino non sa”, 2022

Condividi

Dopo il successo delle precedenti edizioni, che ha visto complessivamente la partecipazione di circa cinquecentocinquanta autori provenienti da tutte le regioni d’Italia e oltre ottocento elaborati giunti in segreteria, è partita la III edizione del Premio nazionale di poesia Ciò che Caino non sa, 2022 a cura dell’Associazione culturale L’Oceano nell’Anima di Bari.

Il progetto prende spunto da un’idea di Maria Teresa Infante concretizzata nel 2013 con la costituzione dell’omonimo gruppo Facebook, nato per denunciare abusi e soprusi contro la violenza di genere e discutere sulle problematiche nazionali e internazionali che da sempre affliggono l’universo femminile.

Già patrocinato nelle precedenti edizioni dalla Regione Puglia, dal Comune di Foggia e da numerose associazioni che operano a sostegno del mondo femminile, il Premio può contare, anche per questa edizione, del patrocinio culturale di WikiPoesia e, a partire da questa, del prestigioso patrocinio dell’Università degli Studi di Foggia.

La Commissione, presieduta da Rosa d’Onofrio, attrice teatrale e poetessa, è composta da Franca Alaimo, poetessa, scrittrice e saggista; Bartolomeo Smaldone, poeta e scrittore; Bruno Daga, Presidente Fondazione Daga “Unità nella diversità” di Oristano nonché Direttore operativo per l’Europa presso International The News Agencia de noticias; Marina Grassano, poetessa e collaboratrice di “Ciò che Caino non sa”; Alfonso Graziano, poeta e scrittore; M. Rosaria Persico, poetessa e collaboratrice di “Ciò che Caino non sa”; Paolo Polvani, poeta e fondatore/co-direttore della fanzine online “Versante Ripido”, Gilberto Vergoni, poeta; Stefano Caranti, poeta, videomaker, scrittore e regista; Giancarlo Giambra, poeta, videomaker, scrittore e regista e Lidia Sbalchiero, poetessa, videomaker, voce narrante.

Presidente e ideatrice del Premio è Maria Teresa Infante.

Il Premio, il cui termine di presentazione delle opere è fissato per i 28 febbraio 2022, prevede l’adesione, con elaborati di poesia, alle sezioni A) contro la violenza donne e B) contro i crimini verso il mondo dell’in-fanzia. Due le novità istituite da questa edizione: la sezione C) riservata agli studenti delle scuole superiori di II grado e universitari (partecipazione gratuita) e la sezione D) videopoesia che ha ricevuto la Certificazione di I livello dal MAV – Movimento Artistico Videopoetico.

Verranno assegnati, come nelle precedenti edizioni, anche il Premio “Città di Foggia”, riservato ai poeti residenti nella provincia della Capitanata e il Premio Speciale in ricordo di Roberta Perillo, uccisa il 7 luglio 2019, a soli trentadue anni, dal suo fidanzato.

La cerimonia di premiazione si terrà a Foggia entro il mese di giugno e vedrà la partecipazione di figure professionali specifiche che argomenteranno al fine informativo e preventivo sulla violenza di genere.

Vi aspettiamo con il vostro apporto poetico per dire basta in denuncia alla violenza verso le donne e i minori.