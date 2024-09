E’ sempre Cartabianca, Berlinguer: “Ho avuto incidenti di salute”

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – "Ho avuto un sacco di incidenti lievi ma impegnativi di salute". Bianca Berlinguer, nella prima puntata di E' sempre Cartabianca, ferma così il 'pressing' di Mauro Corona che dà vita al consueto siparietto nell'apertura della trasmissione in onda su Rete 4. "Si è fatta un lifting? La trovo molto ringiovanita nonostante questi incidenti di salute che ha avuto. Lo scopriremo qual è il suo nuovo amore…", dice Corona, in collegamento come al solito da Erto. "Tutto poteva venirmi in mente tranne che farmi un lifting", replica la conduttrice. Corona, che viene costantemente invitato in studio a Roma e sistematicamente rifiuta, insiste sulla svolta sentimentale nella vita della giornalista, proponendo ironicamente anche la propria candidatura: "Il nuovo amore non c'è…". —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.