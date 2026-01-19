E’ morto Valentino Garavani, lo stilista aveva 93 anni

La camera ardente sarà allestita presso PM23, in Piazza Mignanelli 23, mercoledì 21 gennaio e giovedì 22 gennaio, dalle 11 alle 18. I funerali si terranno invece venerdì 23 gennaio, presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in Piazza della Repubblica 8 a Roma, alle 11.

“Il nostro fondatore, Valentino Garavani, si è spento oggi nella sua residenza romana, circondato dall’affetto dei suoi cari” si legge in una nota pubblicata sui social dello stilista e di Fondazione Valentino Garavani.

Redazione

