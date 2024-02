Condividi

(Adnkronos) – L'attore comico Richard Lewis è morto, aveva 76 anni. Lewis è stato protagonista della fortunatissima sit-com 'Curb Yout Enthusiasm' e della serie 'Anything but Love'. Come riferisce la Cnn, Lewis è deceduto nella sua casa di Los Angeles dopo essere stato colpito da un attacco di cuore. Nell'aprile dello scorso anno, l'attore aveva reso nota la diagnosi di Parkinson. La carriera dell'attore è decollata nel 1974 dopo la prima apparizione al Tonight Show Starring Johnny Carson. Lewis per 50 anni è stato una star della stand-up comedy, fino all'ultima esibizione a Chicago nel 2018. —[email protected] (Web Info)