È venuto a mancare Niccolò Ghedini, avvocato di Silvio Berlusconi e parlamentare di Forza Italia dal 2001. Era ricoverato al San Raffaele di Milano per una leucemia.

Ecco le parole di affetto dei colleghi e amici.

“Ci ha lasciato il nostro Niccolò. Non ci sembra possibile ma purtroppo è così. Il nostro dolore è grande, immenso, quasi non possiamo crederci: tre giorni fa abbiamo lavorato ancora insieme. Cosa possiamo dire di lui? Un grande, carissimo amico, un professionista eccezionale, colto e intelligentissimo, di una generosità infinita. Ci mancherai immensamente, e ci domandiamo come potremo fare senza di te. Niccolò caro, Niccolò carissimo, ti abbiamo voluto tanto bene, te ne vorremo sempre.

Addio, ciao. Per noi sei sempre qui, tra noi, nei nostri cuori.

Un forte, fortissimo abbraccio.”

Silvio Berlusconi, Forza Italia

“Caro Niccolò, amico di sempre, delle battaglie politiche come dell’impegno a favore della nostra amata Padova. Ho un grande dolore. Mi mancherai profondamente. Come amico che ho sempre amato con la testa oltre che con il cuore. Come collega con cui ho condiviso una parte fondamentale del mio cammino istituzionale e politico. Una mente arguta e sottile, un giurista raffinato e combattente, un politico di altri tempi, un uomo dall’etica autentica. Un uomo generoso che regalava felicità ai meno fortunati. Non ti dimenticherò mai.”

Elisabetta Casellati, presidente del Senato

“Ci ha lasciati il Senatore Niccolò Ghedini. Un collega di rara intelligenza e professionalità. Lascia un vuoto enorme in tutta la comunità di Forza Italia. A nome mio e del Gruppo FI Senato un abbraccio affettuoso e commosso ai suoi cari.”

Annamaria Bernini, Forza Italia

“Provo profonda tristezza per la scomparsa di Niccolò Ghedini. A lui mi legava un rapporto di amicizia personale. Con Niccolò se ne va un uomo che ha messo le proprie competenze al servizio della politica e del bene comune. Di lui ho sempre apprezzato le doti intellettuali, la preparazione eccellente in campo giuridico oltre che una straordinaria umanità e sensibilità. Esprimo le mie più sentite condoglianze alla moglie e al figlio. Ci lascia un grande vuoto. La tua città – Padova – dove sei nato ti saluta con un grande affettuoso abbraccio. Buon viaggio, Niccolò!”

Antonio De Poli, Unione di Centro

“È scomparso Niccolò Ghedini, grande avvocato ed esponente politico del territorio padovano.

L’ho conosciuto 5 anni fa, quando eravamo io candidato alla Camera e lui al Senato nello stesso collegio territoriale. Ricordo la gentilezza e la cortesia che mi ha rivolto, vedendomi giovanissimo alle prese con una sfida così importante.

Alla sua famiglia le condoglianze di tutta la Liga Veneta. Ciao Niccolò!”

Alberto Stefani, Lega

“Addio a Niccolò Ghedini,uno degli amici con cui ho condiviso trent’anni di storia politica, e una delle persone più disinteressate che siano state accanto a Berlusconi.Ha lottato come un leone,scompare in campagna elettorale, come un combattente indomito che cade sul campo.”

Gianfranco Rotondi, Verde è popolare

“La scomparsa di Niccolò Ghedini ci lascia un dolore immenso. Se ne va un grande amico con il quale abbiamo condiviso tante battaglie importanti per il Paese. Rimarrà per sempre il suo grande contributo a migliorare la giustizia in Italia. Ciao Niccolò, riposa in pace.”

Antonio Tajani, Forza Italia

“Niccolò’ Ghedini era diverso da come spesso veniva dipinto. Era leale, generoso, rigoroso con se’ prima che con gli altri e molto ironico. Tanti conoscenti pochi veri amici. Ma gli amici lo amavano moltissimo. Io ero tra quelli.”

Giulia Bongiorno, Lega

“Ciao Niccolò.

Ti avevo conosciuto in anni lontani nella Gioventù Liberale. Ti ho ritrovato in Forza Italia quando ero deputato eletto in Veneto. Non avrei mai creduto possibile che te ne andasse così. Attivo fino alla fine, con la discrezione e lo stile di sempre. Mancherai a Silvio Berlusconi, a tutti noi di Forza Italia, ai liberali, ai garantisti.”

Andrea Orsini, Forza Italia

“Cordoglio per la scomparsa del senatore Niccolò Ghedini e sincera vicinanza, a nome mio e del gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati, alla famiglia e ai suoi cari tutti.”

Francesco Lollobrigida, Fratelli d’Italia

“Niccolò Ghedini è stato un Avvocato, nel senso più nobile e indispensabile di questa professione. Accanto a Berlusconi fu il D’Artagnan dei moschettieri in difesa dei diritti e delle garanzie. Mi mancherà con il suo straordinario umorismo.”

Giorgio Mulè, Forza Italia