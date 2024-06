1 minuto di lettura

(Adnkronos) –

E' morto Jerry West, leggenda della Nba. L'ex giocatore, che ha ispirato il logo della lega, aveva 86 anni. Il decesso di West, che ha anche lasciato il segno come straordinario dirigente, è stato annunciato dai Los Angeles Clippers, con cui collaborava come consulente dal 2017. West è stato inserito nella Hall of Fame come giocatore nel 1980 e come dirigente nel 2024. Nella sua carriera da giocatore è stato campione olimpico a Roma 1960, 14 volte All-Star, una volta campione Nba, nel 1972, e una volta Mvp delle Finals, nel 1969, l'unica volta in cui la lega nella sua storia ha assegnato il premio di miglior giocatore delle finali a un giocatore di una squadra perdente. E' stato il terzo giocatore della storia a raggiungere il traguardo dei 25mila punti. E' stato incluso nella Top 50 e nella Top 75 della lega, la sua maglia numero 44 è stata ritirata dai Lakers. Da dirigente, ha segnato un'era costruendo i Los Angeles Lakers che negli anni '80 – nell'epoca di Magic Johnson e Kareem Abdul Jabbar – hanno vinto 5 titolo Nba. C'è la sua firma anche sulla costruzione della squadra basata sull'asse Kobe Bryant-Shaquille O'Neal, capace di vincere 3 titoli consecutivi dal 2000. Da dirigente, prima di lavorare con i Clippers, ha collaborato con i Memphis Grizzlies e i Golden State Warriors. In totale, West da dirigente ha vinto 6 titoli, 4 con i Lakers e 2 con i Warriors. "Mi mancheranno tantissimo le nostre chiacchierate, mio carissimo amico -ha scritto LeBron James su X-. Le mie preghiere e i miei pensieri vanno alla tua splendida famiglia. Ti vorrò bene per sempre Jerry. Ora riposati in paradiso, amico". —[email protected] (Web Info)

