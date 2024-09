E’ morto James Earl Jones, la voce di Darth Vader in Star Wars

0 minuto di lettura

(Adnkronos) –

E' morto James Earl Jones, prolifico attore di cinema, tv e teatro, noto tra l'altro per aver doppiato il cattivo di "Star Wars", Darth Vader. Jones, 93 anni, è morto questa mattina nella sua casa nella contea di Dutchess, New York, come confermato dal suo agente a Variety. Dopo aver superato una profonda balbuzie da bambino, Jones si è affermato come uno degli attori neri pionieri della sua generazione, accumulando una carriera durata oltre 60 anni: dal suo debutto a Broadway nel 1958 al Cort Theatre, ribattezzato James Earl Jones Theatre nel 2022, alla sua più recente esibizione in "Il principe cerca figlio" del 2021. Per quel film, Jones ha ripreso il suo ruolo di Re Jaffe Joffer dalla commedia di Eddie Murphy del 1988 "Il principe cerca moglie". Considerato tra i più grandi attori teatrali e cinematografici del mondo, Jones è uno dei pochi artisti ad aver vinto l'EGOT (Emmy, Grammy, Oscar, Tony): ha ricevuto due Primetime Emmy Awards, un Daytime Emmy, uno spoken-word Grammy Award nel 1977 e tre Tony Awards, oltre ad aver ricevuto l'Honorary Academy Award. —[email protected] (Web Info)

