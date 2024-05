1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – L'attore Bernard Hill, noto per i suoi ruoli in Titanic e nella trilogia del Signore degli Anelli, è morto all'età di 79 anni. In Titanic, il film diretto da James Cameron, Hill ha interpretato il capitano Edward Smith. Nella saga del Signore degli Anelli, è stato Theoden, re di Rohan. La notizia del decesso è stata confermata alla Bbc dall'agente dell'attore, Lou Colson. Hill deteneva il primato di aver recitato in due degli unici tre film della storia del cinema che si sono aggiudicati 11 premi Oscar. Nato a Manchester il 17 dicembre 1944, aveva esordito al cinema nel 1982 in "Gandhi" (1982) di Richard Attenborough (1982), per avere poi uno dei suoi primi ruoli da co-protagonista con "Il Bounty" (1984) di Roger Donaldson. Tra gli altri suoi film figurano: "Le montagne della luna" (1990) di Bob Rafelson, "Spiriti nelle tenebre" (1996) di Stephen Hopkins (1996), "Fino a prova contraria" (1999) di Clint Eastwood, "Sogno di una notte di mezza estate" (1999) di Michael Hoffman, "Il Re Scorpione" (2002) di Chuck Russell, "Wimbledon" (2004) di Richard Loncraine. Dopo un cameo in "Operazione Valchiria" (2008) di Bryan Singer (2008), tra le sue ultime apparizioni c'è "Golden Years – La banda dei pensionati" (2016) John Miller. —[email protected] (Web Info)

IlMonito.it è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a- Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.