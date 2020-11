E’ morto Antonio Amente, per 4 volte sindaco di Melito

Condividi

Dolore e sgomento a Melito. Non ce l’ha fatta il sindaco di Melito di Napoli Antonio Amente. Il primo cittadino del comune a nord del capoluogo partenopeo, protagonista indiscusso della politica locale e per ben quattro volte sindaco è deceduto nella notte del 23 novembre a causa del coronavirus. Era ricoverato all’ospedale San Giuliano di Giugliano.

Aveva 69 anni ed era molto conosciuto a Melito anche per la sua professione di medico. Amente ha rivestito la carica di sindaco per quattro volte: l’ultima elezione nel 2017. Lascia la moglie e due figli.

Era risultato positivo nelle scorse settimane in seguito al focolaio registratosi negli uffici del comune di Melito che ha colpito diversi consiglieri e impiegati.

Sui social sono tantissimi i messaggi di cordoglio dei vari schieramenti politici e di moltissimi cittadini, che si stringono attorno alla famiglia.

Alla famiglia e alla comunità di Melito le condoglianze dalle redazioni de ILMONITO.IT e SITTIUSNEWS24.IT.

