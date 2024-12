E’ morto Angus MacInnes, Jon ‘Dutch’ Vander nel film ‘Guerre stellari’

1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – L'attore canadese Angus MacInnes, noto per aver interpretato l'ex pilota imperiale Jon "Dutch" Vander nel film "Guerre stellari" (1977), primo titolo della saga di George Lucas, è morto all'età di 77 anni il 23 dicembre. MacInnes si è spento "serenamente, circondato dalla sua famiglia e dal suo amore", ha dichiarato la sua famiglia in un comunicato pubblicato sull'account Facebook dell'attore. Nato il 27 ottobre 1947 a Windsor, nell'Ontario (Canada), Angus MacInnes aveva esordito con un piccolo ruolo nel film "Rollerball" (1975). Il suo ruolo più importante è stato quello che gli ha offerto Lucas nel film "Star Wars" in cui ha interpretato Jon Vander, soprannominato "Dutch", l'ex pilota imperiale che ha disertato quando gli è stato ordinato di bombardare le aree del suo pianeta natale favorevoli ai ribelli. In qualità di Gold Leader della ribellione, Vander pilota un Y-wing e comanda uno squadrone di piloti. In seguito ha ripreso il suo ruolo in "Rogue One: A Star Wars Story" del 2016, diretto da Gareth Edwards. "Per Angus, i fan di 'Star Wars' occupavano un posto speciale nel suo cuore. Amava incontrarli alle convention, ascoltare le loro storie e condividere la passione per la saga", ha aggiunto la famiglia nel comunicato. "Era continuamente deliziato e onorato dall'ammirazione e dalla passione dei fan e della comunità delle convention". In oltre 40 anni di carriera, tra tv e cinema, MacInnes è apparso nelle serie "Spazio: 1999", "The Great Detective", "L'amico Gipsy", "I gemelli Edison", "Tutta una vita", "Sleepers", "Valle di Luna", "Space Island One" e "Vikings". Tra i circa 50 film in cui è apparso come caratterista figurano "Forza 10 da Navarone" (1978), "Niente di personale" (1980), "Atmosfera zero" (1981), "Squilli di morte" (1982), "Witness – Il testimone" (1985), "Accademia di rompipalle" (1986), "Spie, pasticci e bugie" (1992), "Dredd – La legge sono io" (1995), "Eyes Wide Shut" (1999), "Codice 51" (2001), "Hellboy" (2004), "Black Dahlia" (2006) e "Captain Phillips – Attacco in mare aperto" (2013). —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.