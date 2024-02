Condividi

(Adnkronos) – È morto all’età di 44 anni Robin Windsor, star di 'Strictly Come Dancing', la versione inglese in onda sulla Bbc di 'Ballando con le stelle'. La notizia della sua scomparsa è stata data dalla compagnia fondata dallo stesso Windsor, 'Burn the floor', con un post su Facebook senza però fornire le cause del decesso ma scrivendo che è "tragicamente scomparso". Un portavoce di 'Strictly Come Dancing' ha dichiarato: "L'intera famiglia del programma è profondamente rattristata nel sentire la notizia del nostro caro amico Robin Windsor. Non era solo un ballerino e coreografo di eccezionale talento, ma anche un uomo premuroso e gentile, sia dentro che fuori dalla pista da ballo. I nostri pensieri sono rivolti ai suoi amici e alla sua famiglia in questo momento estremamente difficile". Windsor era nato nel Suffolk il 15 settembre 1979 e ha iniziato a ballare all'età di tre anni, quando i suoi genitori lo hanno iscritto a un corso di una scuola di danza a Ipswich. Si è trasferito a Londra all'età di 15 anni per intraprendere la carriera di ballerino e ha continuato a rappresentare l'Inghilterra in numerosi concorsi, sia a livello nazionale che internazionale. —[email protected] (Web Info)