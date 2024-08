E’ morta Patti Yasutake, l’infermiera di ‘Star Trek’

1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – L'attrice statunitense di origine giapponese Patti Yasutake, nota per aver interpretato il ruolo dell'infermiera Alyssa Ogawa nell'universo della saga di Star Trek, è morta all'età di 70 anni lunedì 5 agosto al Santa Monica Medical Center dell'Università della California dopo una lunga battaglia con una rara forma di linfoma a cellule T. L'annuncio della scomparsa è stato dato dal suo manager Kyle Fritz a 'The Hollywood Reporter'. "Patti è stata la mia prima cliente quando ho iniziato più di 30 anni fa", ha detto in un comunicato. "Ci siamo goduti ogni giorno in cui abbiamo potuto lavorare insieme, e mi mancherà". Yasutake ha ricevuto una nomination agli Independent Spirit Award per il suo ruolo in 'The Wash' (1988), e il suo curriculum sul grande schermo comprende 'Fermati, o mamma spara' (1992) e 'Bella da morire' (1999). Yasutake ha interpretato l'ufficiale della Flotta Stellare, l'infermiera Ogawa, in 16 episodi della serie televisiva 'Star Trek: The Next Generation' dal 1990 al 1994 e ha ripreso il ruolo per 'Star Trek Generations' (1994) e 'Star Trek: First Contact' (1996). L'anno scorso è apparsa in sette episodi della serie Netflix 'Beef', nel ruolo dell'agguerrita madre di George Nakai e della suocera di Amy Lau (Ali Wong). —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.