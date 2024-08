È morta l’attrice Diletta D’Andrea, la terza moglie di Vittorio Gassman aveva 82 anni

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – L'attrice Diletta D'Andrea Gassman, interprete cinematografica e teatrale, è morta oggi, 18 agosto, a Roma all'età di 82 anni. Era conosciuta anche per essere stata la terza moglie di Vittorio Gassman, di cui era rimasta vedova il 29 giugno 2000 e dal quale ha avuto un figlio, Jacopo, nato nel 1980, regista. In precedenza era stata legata al regista Luciano Salce (da cui ha avuto un figlio, Emanuele, attore e regista). Diletta D'Andrea e Vittorio Gassman si sposarono nel 1970. L'annuncio della scomparsa è stato dato dai figli Emanuele Salce e Jacopo Gassmann: "questa mattina è venuta a mancare la nostra amata madre Diletta d'Andrea Gassmann. Nel rispetto delle sue volontà e del suo desiderio di discrezione, i figli comunicano che non ci saranno esequie". Al cinema Diletta D'Andrea ha esordito nel film "Il conte Max" (1957) di Giorgio Bianchi (1957) al fianco di Alberto Sordi. Ha continuato a recitare sul grande schermo fino al 1964. Tra i suoi titoli "La voglia matta" (1962) e "Le ore dell'amore" (1963), entrambi di Salce, "Obiettivo ragazze" (1963) di Mario Mattoli, "Ercole sfida Sansone" (1963) di Pietro Francisci, "Tre notti d'amore", episodio di "La moglie bambina" (1964) di Franco Rossi (1964). In seguito ha recitato molto in teatro in compagnia di Vittorio Gassman. —[email protected] (Web Info)

