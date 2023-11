È Mainolfi il candidato alla presidenza Provinciale di Fdi Avellino

Condividi

È Nello Mainolfi il candidato unitario al congresso provinciale di Fdi Avellino. Nella riunione tenutasi ieri sera a Grottaminarda, presso sede del Comune, ospiti del locale circolo di partito, amministratori e dirigenti di circolo hanno sancito la loro alleanza intorno al nome del dirigente provinciale originario della Valle Caudina e attuale responsabile Enti Locali. La scelta è caduta su un militante di lungo corso, preparato ed operativo e caratterizzato da una puntuale fedeltà e coerenza alle idee ed i programmi della Destra senza alcuna pericolosa contaminazione.

Sarà, dunque, Mainolfi a rappresentare il partito dei territori e dei circoli con un processo di selezione e scelta avviato dal basso, come sempre dovrebbe avvenire quando si tratta di individuare candidature il più possibile condivise e riconosciute. Un percorso diametralmente opposto a quello che è stato registrato in passato, con candidati proposti ed imposti dall’alto con tanto di marchio: “ Roma così ha deciso”. Il prossimo congresso provinciale, invece, vedrà per la prima volta questa totale inversione di tendenza con la funzione selettiva affidata esclusivamente agli iscritti della provincia di Avellino che eserciteranno il loro diritto di scelta in base alle esigenze del proprio territorio, lasciando fuori accordi ed interessi romani estranei, o addirittura deleterei, alla crescita del partito. Il congresso provinciale di Avellino attende ancora una data di svolgimento ma potrebbe cadere tra la fine del mese corrente e la metà del mese di Dicembre come ha espressamente affermato il Commissario Regionale Sen. Antonio Iannone. Avellino e la sua provincia avranno, dunque, la loro effettiva e condivisa rappresentanza anche alla luce di improbabili ulteriori candidature.