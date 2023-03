E’ l’Ischitano Paolo esposito il primo presidente dell’Ordine dei Fisioterapisti interprovinciale della Regione Campania

Condividi

L’Ordine dei Fisioterapisti interprovinciale della regione Campania comprende le province di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta escluso quella di Salerno che ha un organismo a sé.

di Gennaro Savio

Nelle giornate di venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 marzo 2023, si sono tenute le elezioni del primo consiglio direttivo e del collegio dei revisori dei conti dell’Ordine interprovinciale dei Fisioterapisti della regione Campania comprendente le province di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta escluso quella di Salerno che ha un organismo a sé. Si tratta di un Ordine che conta circa 5.000 iscritti ed è il terzo in Italia per grandezza dietro solo a quelli di Milano e del Lazio. Le elezioni si sono svolte presso il Novohotel di Caserta e presso il Centro congressi Tiempo, al centro direzionale di Napoli. L’evento ha raccolto l’adesione di centinaia di fisioterapisti che dalle varie province si sono recati presso i seggi, per dare il loro contributo alla Costituzione dell’assetto organizzativo del nuovo ente. La modalità di voto è stata quella elettronica, modalità innovativa utilizzata in questa tornata elettorale solo in Campania. Sono entrati a far parte del Consiglio direttivo Esposito Francesco Paolo, Iovino Claudio, Adelaide Laezza, Antonio Di Pasqua, Biagio Guarino, Angelo Vella, Alessandra Cirelli, Melania Di Battista, Roberto Riccardo Ruggiero, Giuseppe Barra, Luca Palma, Maddalena Garofano, Raffaele Gizzi, Claudia Mugnai e Michele Orlanducci, mentre per il consiglio dei revisori dei conti sono risultati eletti Carmelina Rillo, Salvatore De Simone e Gianmarco Grappa come membro supplente. Il Nuovo direttivo oggi martedì 21 marzo ha ufficializzate le cariche dell’ufficio di presidenza così composto: Esposito Francesco Paolo presidente, Iovino Claudio vicepresidente, Antonio di Pasqua tesoriere e Adelaide Laezza segretario.

IL CAMMINO ISTITUZIONALE CHE HA PORTATO ALL’ISTITUZIONE DELL’ORDINE PROFESSIONALE DEI FISIOTERAPISTI IN ITALIA

Con il decreto 183, dell’8 settembre 2022, è stato istituito l’Ordine dei Fisioterapisti, che dà seguito alla legge 3/2018. Il Decreto è diventato attuativo il 15 dicembre 2022 e da quel momento tutti i Fisioterapisti presenti nell’Ordine Tsrm- Pstrp, sono migrati nel nuovo ente. Ed è iniziata una fase commissariale per cui il Ministero ha avviato un percorso affinché venisse superata celermente con l’insediamento dei direttivi e della nomina delle cariche. Da dicembre in pochi mesi andavano costituiti gli organi territoriali. Il resto è storia recente, dei giorni scorsi quando, nel fine settimana, con il voto, sono stati eletti gli organi dirigenti.