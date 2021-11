E’ fuori ora l’EP “Numero Uno” della cantautrice ternana MARTA FABRIZI

Condividi

Marta Fabrizi, cantante e musicista ternana, pubblica Numero Uno, Ep d’esordio nato dalla vittoria di Musicaffamata, il premio musicale organizzato dal Mishima di Terni

Marta Fabrizi, cantante e musicista ternana, per la prima volta nelle vesti di cantautrice, pubblica in anteprima il suo Ep d’esordio intitolato Numero Uno, frutto della vittoria nel corso della prima edizione di Musicaffamata, il premio musicale under 30 organizzato dal Mishima di Terni nel 2019.

Lo scorso marzo Marta aveva presentato il video del brano omonimo Numero Uno, anch’esso prodotto dal Mishima e realizzato da Lorenzo Bernardini.

Guarda il videoclip del singolo Numero Uno: https://bit.ly/3mULFXl

Numero Uno uscirà su tutte le piattaforme digitali venerdì 12 novembre 2021.

Si tratta di un primo lavoro composto da tre brani originali che nasce dalla voglia di misurarsi con sé stessa e i propri limiti, dall’esigenza di esprimersi senza prendere in prestito parole da altri, dalla volontà di comunicare con un linguaggio semplice e diretto.

Le sonorità sono quelle del mondo musicale a lei più caro, la Black Music, quella di una volta, quella suonata. I musicisti, scelti per affinità personali, oltre che professionali, hanno fatto sì che le idee si trasformassero in brani veri e propri. Grazie a quell’energia unica che si crea in sala prove sono arrivati il coraggio e la sicurezza per farsi avanti, dire la propria e partire per questa avventura.

Marta Fabrizi e la sua band presenteranno il nuovo Ep venerdì 12 novembre 2021 al Mishima di Terni.

La band di Marta è composta da: Massimo Colabella (Chitarra), Francesco Dominicis (Sax), Matteo Fabrizi (Basso), Emanuele Grigioni (Piano e Synth) e Tiziano Tetro (Batteria).

L’Ep di esordio di Marta Fabrizi, è stato interamente prodotto dal Mishima di Terni, in collaborazione con il Sinusoide Studio di Marco Testa.

TRACKLIST:

NUMERO UNO ANDATA, MA TORNO LAVORI IN CORSO

