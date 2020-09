E-distribuzione potenzia la rete elettrica di Curti

Condividi

Nuove linee al servizio di 1.000 clienti in provincia di Caserta

Nell’ambito dei progetti di potenziamento della rete elettrica in Campania, E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete di media e bassa tensione in Italia, sta realizzando un importante intervento strutturale a vantaggio di un bacino di circa 1.000 clienti del comune di Curti e dei comuni limitrofi in provincia di Caserta.

Il progetto prevede sia la sostituzione di tratte di linee elettriche esistenti con nuovi cavi interrati, che la realizzazione di nuove linee.

Grazie a una grande collaborazione con il Comune di Curti, i lavori di scavo sono iniziati il primo settembre interessando la Via Ardeatine, Via Treviso, Viale dello Sport e Via Manzoni.

Proseguiranno successivamente in Via Montegrappa, Via B. Rosato, Via S. Rocco, Via Terragrande, terminando in Via G. Mazzini.

I tecnici di E-Distribuzione stanno inoltre realizzando una nuova linea interrata per 1200 metri che consentirà il collegamento tra alcune delle cabine più importanti che alimentano la cittadina di Curti. I lavori dureranno complessivamente circa 30 giorni e saranno realizzati con il rispetto di tutte le misure di sicurezza legate all’emergenza Covid-19. E-Distribuzione e l’amministrazione comunale di Curti hanno lavorato in stretta sinergia fin dal primo momento e ciò permetterà di offrire una migliore qualità del servizio a tutti i clienti della zona oltre ad aumentare sensibilmente la potenza disponibile per le future richieste di allacciamento. (ANSA).

loading...