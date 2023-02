È disponibile su YouTube il video del brano SCENDE LE NOTTE del cantautore ROCCO ROSIGNOLI

È disponibile su YouTube dal 03 febbraio 2023 il videoclip di Scende la notte, brano estratto dall’album Musica Straniera – Le Canzoni di Leonard Cohen uscito ad ottobre, del cantautore parmigiano Rocco Rosignoli.

Musica Straniera – Le canzoni di Leonard Cohen è un disco in cui Rocco Rosignoli ha tradotto in italiano il grande cantautore canadese. Scende la notte è la cover di Night comes on, dall’album Various Positions del 1985, in cui Cohen narrava tramite dei flash alcuni momenti chiave della sua vita. Rocco Rosignoli ha cercato di rendere al meglio il portato emotivo del componimento di Cohen, avvalendosi della collaborazione di Miriam Camerini alle seconde voci e di Vince Robivecchi alla batteria.

Il video è stato realizzato dal videomaker Michele Di Nicola, che ha dato alla canzone una veste suggestiva fatta di spazi ampi e desolati, in cui la figura umana sembra quasi assente, se non fosse per la presenza dell’interprete che in questo paesaggio si fa portatore del canto di Leonard Cohen.

In occasione dell’uscita del suo saggio L’arte di Leonard Cohen tra storia, musica ed ebraismo, pubblicato da Mimesis Edizioni, il cantautore Rocco Rosignoli ha deciso di pubblicare un album di traduzioni di Leonard Cohen, Musica Straniera, sulla falsariga del titolo che Cohen stesso diede alla propria antologia da lui stesso curata, Stranger Music. Rosignoli ha scelto tredici brani del grande cantautore canadese, che vanno dalla famosissima Hallelujah alle perle più nascoste come The gipsy’s wife o Night comes on, le ha tradotte in italiano e le ha riarrangiate e registrate. Nell’album che ne è sortito ha usato tutti i suoi strumenti, dalla chitarra al violino, passando per il basso, l’oud, le tastiere, cercando di rendere l’atmosfera delle canzoni originali ma restituendola alla propria dimensione di cantautore.

PER ACQUISTARE IL LIBRO

ASCOLTA L’ALBUM