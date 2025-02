E’ confermato, torna l’inverno con neve anche in pianura: le previsioni

1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – E’ confermato, da venerdì 14 febbraio le temperature caleranno vistosamente e piomberemo nel vero inverno a causa del Ciclone di San Valentino. Arriverà anche la neve in pianura, con i fiocchi che scenderanno al Nord e su parte del Centro. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma che il quadro meteo sarà sempre all’insegna di condizioni quasi autunnali con minime molto miti e piogge sparse, concentrate perlopiù sul settore tirrenico centrale.Nelle prossime ore sono previsti addirittura dei temporali fuori stagione lungo le coste liguri e tirreniche, in Toscana e localmente verso il resto delle regioni centrali. Insomma, un quadro autunnale con fenomeni tardo-estivi. Anche giovedì le regioni centrali, specie tirreniche, vedranno qualche pioggia a carattere sparso mentre, come detto, a San Valentino arriverà la svolta. Per San Valentino un ciclone, colmo di aria fredda proveniente dal Mar Bianco (nord-ovest della Russia), colorerà di bianco la cena degli Innamorati: è prevista neve in serata in Emilia e in Veneto fino in pianura. Specialmente nella notte tra venerdì e sabato si prevedono bei fiocchi da Bologna a Piacenza, probabili anche tra Padova e Rovigo: per la corretta localizzazione delle nevicate e dei principali fenomeni meteo attendiamo, però, conferme e indicazioni più precise della traiettoria del nucleo gelido russo. Quel che è quasi certo è che sabato le temperature crolleranno di 8-10 gradi sia nei valori minimi sia nei valori massimi: la neve dovrebbe cadere diffusa, ancora in pianura, fino all’ora di pranzo, in seguito la quota potrebbe salire un po’; nel pomeriggio nevicherà in collina tra Emilia Romagna e regioni centrali, mentre domenica il tempo migliorerà quasi ovunque salvo ultimi fenomeni al Sud e sul Medio Adriatico, nevosi sull’Appennino centro-meridionale oltre i 700-900 metri. Aspettiamo quindi di capire meglio il percorso del ‘nucleo bianco’: certamente quest’anno la Festa degli Innamorati accontenterà anche i numerosissimi ‘Innamorati della Neve’.

NEL DETTAGLIO



Mercoledì 12 – Al Nord: cieli grigi e locale pioviggine. Al Centro: piogge su Toscana, Marche, Umbria e Lazio. Al Sud: prevalentemente soleggiato.

Giovedì 13 – Al Nord: cieli grigi con occasionale pioviggine. Al Centro: piogge sparse localmente moderate. Al Sud: nubi in aumento.

Venerdì 14 – Al Nord: maltempo al Nordest. Al Centro: peggioramento con neve in collina. Al Sud: nuvoloso con isolate piogge.

Tendenza – il ciclone di San Valentino imperversa sull’Italia per gran parte del weekend. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.