E-commerce, il Comune di Altavilla Silentina aderisce al Consiglio Nazionale per la transizione al digitale

Taurone: grazie alla rete nuove opportunità per il rilancio del territorio

Anche il Comune di Altavilla Silentina (SA) ha aderito al Consiglio Nazionale per la transizione al digitale. L’Assise che vede la partecipazione attiva dei municipi e promossa dall’associazione Italian Digital Revolution – Aidr mira al rilancio delle realtà imprenditoriali presenti sul territorio e duramente colpite dalla crisi economica causata dal Coronavirus, grazie all’utilizzo delle tecnologie legate alla rete internet. In questa direzione, va la creazione di un portale web dedicato, il Marketplace degli Italiani (https://aidrec.it/), una piattaforma gratuita per le imprese che consente loro di inserirsi nel circuito delle vendite online. Il progetto promosso da Aidr, prevede inoltre un percorso di formazione e accompagnamento all’uso degli strumenti digitali, per supportare le realtà imprenditoriali ed iniziative di diffusione della cultura digitale da stabilire in sinergia con i Comuni.

“Il Consiglio Nazionale per la transizione al digitale, è uno strumento concreto per il rilancio del territorio – ha sottolineato Katya Taurone, Consigliere Comunale di Altavilla Silentina con delega al Marketing e al Turismo, ospite del format Web di Aidr – Digitale Italia. Molte delle piccole e medie realtà imprenditoriali, ad oggi non riescono a beneficiare delle tecnologie digitali, perché non hanno una formazione in tal senso. Grazie al prezioso contributo di Aidr, anche queste realtà potranno affacciarsi a nuovi mercati. Per noi Comuni – ha proseguito la consigliera Taurone, oggi più che mai diventa necessario, sostenere le aziende in difficoltà, grazie ad azioni che consentano loro di superare questo momento di profonda crisi.”

