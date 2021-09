È arrivata la Purea di Mela Leni’s!

Condividi

Tutto il buono della frutta, a prova di cucchiaio.

Se avete voglia di un dessert buono, che rallegri il vostro palato e favorisca il vostro benessere, l’ultima novità firmata Leni’s è la soluzione giusta per voi!

Sana, nutriente e gustosa, la Purea di Mela Leni’s è un vero toccasana poiché regola la digestione, depura l’organismo e combatte la fame… in più è super golosa!

Questa deliziosa crema 100% mela, prodotta esclusivamente dalle migliori Äpfel provenienti dal Trentino – Alto Adige, in un territorio montano magico e incontaminato nel cuore delle Dolomiti, presenta un sapore dolce che solo le mele di alta montagna sanno offrire.

PRIVA DI CONSERVANTI e SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI, la Purea di Mela Leni’s è ideale come spuntino salutare a base di mela.

Perfetta da gustare al cucchiaio, questa prelibata purea dal sapore singolare, tipico delle mele appena colte, è ottima da utilizzare anche in tante ricette very gut! Può essere servita sia calda che fredda, insieme a crepes, waffel e con il gelato. Ancora, può essere spalmata sulle fette biscottate a colazione e, grazie alla sua consistenza morbida, può anche essere usata per arricchire le vostre torte, in particolare le crostate.

Infine, da sola o insieme ad una spolverata di cannella, rappresenta uno spezza-fame sano, leggero e ottimo da consumare persino in ufficio. Nel suo comodo ed elegante vasetto di vetro, un materiale in grado di conservare al meglio le qualità organolettiche della crema di mela e, allo stesso tempo, rispettare e tutelare l’ambiente, la Purea di Mela Leni’s è perfetta anche da asporto.

Apprezzata sia dai grandi che dai più piccoli, la Purea di Mela Leni’s è un dolce peccato di gola, a basso apporto calorico e con tutta la bontà delle mele alpine più cool.

Conservazione

Conservare a temperatura ambiente e al riparo dalla luce. Dopo l’apertura conservare in frigorifero e consumare entro pochi giorni.

Confezione e prezzo:

La Purea di Mela Leni’s con purea di mela, disponibile in vasetto di vetro da 360 g, è in vendita nella distribuzione moderna al prezzo consigliato di 1,79 Euro.

