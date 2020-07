È anche Cinema all’aperto il Drive-in del centro commerciale La Birreria

Condividi

Arrivano i mercoledì dei bambini: pop corn e gadget per il mare in regalo

Napoli, 20 luglio 2020. Un’Estate da film: continua la rassegna gratuita prevista per tutto il mese di luglio con una grande novità: allo spazio Drive-in si aggiunge un’area cinema all’aperto con 100 posti a sedere. Un’occasione tutta nuova per godersi le proiezioni dei film tutte le sere sulla terrazza del parcheggio del centro commerciale La Birreria, in piazza Madonna dell’Arco, nel quartiere napoletano di Miano.

La rassegna. Dal martedì alla domenica, alle 20.45, ventisette film per tutta la famiglia. Prossimi mercoledì dedicati ai bambini con i classici Disney (La Sirenetta e Alice nel paese delle Meraviglie) per la gioia dei bambini ai quali verranno distribuiti gadget e pop corn in regalo.

Come si accede all’area cinema e al Drive-in? È facile: basta conservare gli scontrini collezionati nei negozi della galleria commerciale de La Birreria (tranne punti ristoro). Si tramuteranno in ticket di accesso.

Bibite e cibo. Basterà prenotare ciò che desiderate ai numeri di telefono indicati lungo il percorso e vi verranno consegnati presso l’auto, oppure nell’area cinema all’aperto. In più, a fine film si potrà scendere a consumare anche in galleria.

Il luogo. Le attività si svolgono nel centro commerciale La Birreria, nel quartiere napoletano di Miano, sorto in luogo del birrificio Peroni, grazie a un progetto di riqualificazione fortemente voluto dal Gruppo Cualbu, che ha affidato la gestione della struttura alla società Svicom.

Immagini, programma dei film e aggiornamenti ai link:

https://centrolabirreria.it

https://www.facebook.com/CentroLaBirreria/