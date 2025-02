Dybala, soltanto una contusione contro il Porto: quando torna in campo

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Sospiro di sollievo per Paulo Dybala. L'attaccante della Roma era uscito per infortunio al 39' di Porto-Roma, gara d'andata dei playoff di Europa League, dopo un duro contrasto con Varela. Gli esami a cui si è sottoposto oggi l'argentino hanno però escluso problematiche serie, con Dybala che ha subito soltanto una forte contusione. Difficile in ogni caso immaginare Paulo in campo contro il Parma, trasferta di campionato valida per la 25esima giornata di Serie A e in programma domenica 17 febbraio. Dybala proverà a recuperare per la sfida di ritorno contro i portoghesi di giovedì prossimo, quando la Roma si giocherà l'accesso agli ottavi di finale di Europa League davanti al proprio pubblico. —[email protected] (Web Info)

