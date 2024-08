Dybala resta alla Roma, no all’Arabia Saudita: l’annuncio

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Paulo Dybala resta alla Roma. A comunicare al sorprendente news di calciomercato è lo stesso argentino dal suo profilo Instagram. "Grazie Roma… Ci vediamo domenica", scrive Dybala. Il 31enne ha rifiutato l'offerta dell'Al Qadsiah rinunciando al ricchissimo ingaggio proposto dal club arabo: secondo i rumors di mercato, Dybala avrebbe percepito 75 milioni in 3 anni. Ora, l'argentino rimane a Roma ed è a disposizione per la gara casalinga con l'Empoli, in programma domenica per la seconda giornata di campionato. Il post dell'argentino viene seguito da migliaia di commenti. La moglie del calciatore, Oriana Sabatini, condivide il messaggio aggiungendo un'emoticon in lacrime e i cuori giallorossi. "Per chi non ha capito la joya rimane con noi", scrive dal canto suo Leo Paredes, centrocampista della Roma, sui social. Matias Soulé, ex giocatore della Juve che ha raggiunto Dybala a Roma, pubblica una foto insieme alla Joya in campo con un'emoticon le lacrime e i cuori giallorossi. —[email protected] (Web Info)

