Dybala: “Obiettivo aiutare giovani, in momenti difficoltà tirare fuori qualcosa di più”

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – “Tutti mi conoscete per il calcio ma ho giocato a tennis, basket, pallavolo, scacchi, nuoto”. Lo ha detto l’attaccante della Roma Paolo Dybala all’evento di lancio della partnership tra Adidas e Sport e Salute allo stadio dei marmi. “Ho condiviso tanti momenti con amici con cui ho condiviso valori umani. Per questo siamo qua, ringrazio Adidas e Sport e Salute per l’invito, abbiamo lo stesso obiettivo: aiutare i giovani. Oggi si passa tanto tempo davanti ad uno schermo, ma bisogna condividere momenti con amici e famiglia all’aria aperta”. “Ho lavorato nello sport, ho i miei obiettivi e nei momenti di difficoltà bisogna tirare fuori tutti qualcosa di più”, conclude l’argentino.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.