Duplantis ancora record mondiale, vola a 6,29 a Budapest

(Adnkronos) – Armand 'Mondo' Duplantis stabilisce ancora un nuovo record mondiale nel salto con l'asta. Il fuoriclasse svedese vola a 6,29 nel Grand Prix di Budapest oggi, 12 agosto. Duplantis supera la misura al secondo tentativo, stabilendo il 13esimo record mondiale dal 2020 ad oggi. Il precedente primato di 6,28 era stato stabilito da Duplantis a Stoccolma, sempre quest'anno. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

