Duetti e omaggi: tutto sulla serata delle cover

0 minuto di lettura

Condividi

E’ uno dei momenti clou di ogni Festival, una delle serate più attese e seguite dal pubblico: la serata delle cover! Quest’anno la parola d’ordine è: varietà. Una varietà così inedita che lo stesso Carlo Conti ha definito i duetti “travolgenti, incredibili e alcuni anche improbabili”.

Ascolta “Sanremo Express” ogni giorno su podcast.adnkronos.com (https://podcast.adnkronos.com/show/eurofocus/) e su tutte le piattaforme di streaming.

Estratti audio: archivio audiovisivi Adnkronos.

Musiche su licenza Machiavelli Music.

AdKey:zP-94qNWQqj3XM

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.