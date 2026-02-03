3 Febbraio 2026

Duetti e omaggi: tutto sulla serata delle cover

E’ uno dei momenti clou di ogni Festival, una delle serate più attese e seguite dal pubblico: la serata delle cover! Quest’anno la parola d’ordine è: varietà. Una varietà così inedita che lo stesso Carlo Conti ha definito i duetti “travolgenti, incredibili e alcuni anche improbabili”.

Ascolta “Sanremo Express” ogni giorno su podcast.adnkronos.com (https://podcast.adnkronos.com/show/eurofocus/) e su tutte le piattaforme di streaming.

Estratti audio: archivio audiovisivi Adnkronos. 
Musiche su licenza Machiavelli Music. 
AdKey:zP-94qNWQqj3XM 

