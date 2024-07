Due ragazzi trascinati via dalla corrente del Brenta, ricerche in corso

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Due ragazzi sono scomparsi questo pomeriggio nelle acque del fiume Brenta, a Campo San Martino (Padova). Secondo le prime ricostruzioni un ragazzo sarebbe entrato nel fiume per recuperare il pallone con cui stava giocando insieme alla sua ragazza. Un secondo, pare un romeno di 30 anni che era là con degli amici, vedendolo in difficoltà, si sarebbe immerso per aiutarlo, salvo poi scomparire anche lui trascinato via dalla corrente che in quel punto è piuttosto forte. Sono in corso le ricerche da parte delle squadre dei vigili del fuoco con gommoni e sommozzatori. Sul posto anche i carabinieri di Curtarolo e il Suem 118. —[email protected] (Web Info)

