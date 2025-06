Dua Lipa al concerto di Milano intona a sorpresa Raffaella Carrà – Video

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Dua Lipa, sul palco degli I Days a Milano per l’unica data del suo Radical Optimism Tour, ha cantato a sorpresa una cover di Raffaella Carrà, ‘A far l’amore comincia tu’. La popstar britannica non è nuova a queste incursioni nel suo repertorio, visto che durante ogni tappa del tour dedica alla città in cui si esibisce un brano di un artista locale. “Ciao Milano come va stasera? Sono così felice di essere qui, questa energia è incredibile” ha scandito in perfetto italiano prima di intonare il singolo della Carrà. —[email protected] (Web Info)

