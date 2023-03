Dsn Awards 2023, a Milano i primi per chi ha dato dignità al porno. C’è Priscilla Salerno

Condividi

L’Italia, attraverso figure importanti nella storia della pornografia, ha dato i natali a personaggi che nel corso degli ultimi 40 anni, hanno rivoluzionato questo mondo, gli hanno dato visibilita’ e dignita’.

I DSN Awards 2023, le premiazioni legate alla trasmissione Tv “Doppio Senso Night” (ideata e condotta dal 2011 da Massimo Bonera), nascono per omaggiare i piu’ meritevoli, chi nell’arco dell’anno scorso ha lavorato con impegno e dedizione per rendere grandi e ancor piu’ luminose le luci rosse internazionali.

La serata si svolgera’ Domenica 12 Marzo 2023 nei due locali piu’ famosi e trendy di Milano, “Loolapaloosa” e “Hollywood” siti in corso Como, 15 con il seguente programma: dalle ore 19.30 Red Carpet (“Loolapaloosa”) alle ore 20 Welcome Dinner Buffet e alle ore 21.30 Premiazioni (“Hollywood”). Seguira’ un esclusivo After Party. Le categorie dei premi sono oltre 30, e per due di esse si e’ gia’ conclusa la votazione online dei fans. Per tutte le altre i vincitori verranno scelti da una giuria composta da esperti del settore.

Sono previsti premi speciali uno dei quali intitolato a Riccardo Schicchi che sara’ destinato a quel personaggio che con il suo lavoro ha aiutato le luci rosse a varcare i confini del Porno.

Saranno presenti le star piu’ famose e importanti del mondo dell’intrattenimento per Adulti, come ad esempio la pornostar internazionale Priscilla Salerno, che ha ben tre nominations (Best Live Show, Social Media Award e Iconic Star of the Year).

Il mondo dell’hard non si ferma mai, si trasforma, e’ in continuo movimento. Il sesso e’ il motore che spinge soprattutto le innovazioni e le nuove tecnologie. E’ successo nel passaggio dal VHS ai DVD, all’uso del computer, dei cellulari e sta succedendo adesso con Internet e le varie piattaforme.

E’ un universo che muove interesse e interessi. “Doppio Senso Night” ha cercato negli ultimi anni, attraverso interviste e reportage, di dare voce e visibilita’ a questo mondo che e’ fatto di professionisti, di eventi, di fiere, di persone che lavorano con estrema serieta’ in un settore non certo facile e con molti pregiudizi e limitazioni.

E’ venuto il momento di premiarle.