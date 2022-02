Drusilla Foer in Eleganzissima il recital sarà in scena al Teatro Bellini di Napoli

Condividi

Per rispettare le esigenze artistiche dell’artista Drusilla Foer, che la obbligano ad annullare la replica di domenica 20 marzo 2022 programmata al Teatro Nuovo di Napoli, e per mantenere l’impegno con i propri abbonati e con tutto il pubblico, la direzione del Teatro Pubblico Campano ha chiesto e incontrato la piena disponibilità del Teatro Bellini ad ospitare le repliche dello spettacolo.

Pertanto Eleganzissima il recital sarà in scena dal 17 al 19 marzo 2022 al Teatro Bellini di Napoli, consentendo, così, di rispondere anche alla forte richiesta del pubblico che non era riuscito ad acquistare il biglietto.

Gli spettatori già in possesso dei titoli d’ingresso (abbonamenti e biglietti) possono contattare il botteghino del Teatro Nuovo per l’assegnazione del nuovo posto, per i biglietti ancora disponibili rivolgersi al botteghino del Teatro Bellini.