Droga in auto e presso le abitazioni, arrestate due persone

Nella serata di ieri, nel corso di mirati servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione dei reati di tipo predatorio predisposti in ambito provinciale dal Questore Luigi Bonagura, gli Agenti della Squadra Volanti del Commissariato di Telese Terme, diretti dal Vice Questore Alessandro Salzano, in servizio nel comprensorio di competenza, procedeva al successivo controllo di un’autovettura Peugeot 306, sulla SS 372, nei pressi dello svincolo per Telese Terme.

I due giovani occupanti, di quarantatré e trentaquattro anni residenti a Morcone, da subito mostratisi nervosi ed agitati, dall’interrogazione ai terminali risultavano annoverare numerosi pregiudizi penali per reati connessi allo spaccio di droga.

Gli operatori decidevano, pertanto, di procedere alla perquisizione personale e del veicolo, che sortiva esito positivo, in quanto il conducente occultava sotto il sedile 3 dosi di sostanza stupefacente e quattrocentocinquanta euro. I due venivano quindi accompagnati in ufficio per ulteriori accertamenti e poi condotti presso le abitazioni con altri operatori della Polizia Giudiziaria intervenuti onde procedere a perquisizione domiciliare.

Presso le abitazioni venivano rinvenute numerose bustine per il confezionamento, alcune dosi di sostanza stupefacente e cinquanta bussolotti in plastica destinati anch’essi al confezionamento.

Sottoposti all’esame del narcotest dalla locale Polizia Scientifica, le sostanze risultavano del tipo Cobret e Marujana.

Droga, denaro e materiale per il confezionamento veniva sottoposto a sequestro.

I due giovani venivano tratti in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e come disposto dal P.M. di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, accompagnati presso le proprie abitazioni in regime di arresti domiciliari.

