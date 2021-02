Draghi al Quirinale

Condividi

A mezzogiorno di mercoledì 3 febbraio l’ex presidente della Banca centrale europea Mario Draghi è arrivato al Quirinale. Dopo che nei giorni scorsi l’ipotesi di un Conte-ter è naufragata tra veti incrociati e diktat, il presidente della Repubblica ha convocato Draghi al Colle per affidargli il difficile compito di dare vita a un nuovo esecutivo “di alto profilo” chiamato a sfide impegnative: contrastare la pandemia di nuovo coronavirus, gestire l’avanzamento della campagna vaccinale, fronteggiare la crisi sociale ed economica e gestire gli oltre 200 miliardi di euro del Recovery Plan.

Un’opzione che, se non i partiti rappresentati in Parlamento, ancora alle prese con considerazioni e tatticismi, ha almeno avuto l’effetto di convincere i mercati: la Borsa di Milano ha aperto la giornata in forte rialzo sull’onda della notizia e lo spread tra Btp e Bund ha fatto registrare un calo, con il differenziale tra il titolo decennale italiano e quello tedesco sceso rispetto ai 116 punti della chiusura di ieri.

loading...