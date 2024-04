2 minuto di lettura

Nel presentare la nuova operatività del Fondo 394 per la competitività internazionale delle imprese italiane, il vicepremier Antonio Tajani aveva parlato di «un prezioso strumento di finanza agevolata» capace di «rafforzare il posizionamento dei prodotti italiani sui mercati mondiali», aggiungendo che «per la prima volta, inoltre, viene ampliata la platea d’imprese servite con l’inclusione delle filiere produttive». Gestito da Simest in convenzione con il Ministero degli Affari Esteri, il Fondo 394 ha messo a disposizione delle imprese italiane 4 miliardi di euro.

Ma quali sono le imprese che possono accedere a questo supporto per la crescita sui mercati esteri, quali sono nel dettaglio le linee d’intervento agevolativo, e in cosa consiste nel concreto il supporto di Simest? A spiegarcelo sono i consulenti di Dr-Export, il team di commercialisti e di professionisti specializzato proprio nel reperimento dei più adatti ed efficaci finanziamenti per il processo di internazionalizzazione.

Prima di tutto, spiegano gli esperti del pool di Dr-Export, è bene sapere che il Fondo 394 si concretizza nella messa a disposizione a favore delle imprese di finanziamenti a tassi agevolati (fino allo 0,464%) con la possibilità di accedere inoltre a dei cofinanziamenti a fondo perduto fino al 10% (opportunità prevista per le PMI innovative, giovanili, femminili, o con sede operativa al Sud, o ancora, con i necessari requisiti di sostenibilità). Il fondo è a disposizione delle imprese con sede legale e operativa in Italia, iscritte al Registro delle Imprese.

Sono 6, spiegano gli esperti di Dr-Export, le linee di intervento previste dal fondo. Si parla di:

Fiere ed Eventi: elemento importante nel processo di internazionalizzazione, spiegano gli specialisti di Dr-Export, è la partecipazione a fiere, mostre, eventi e missioni di carattere internazionale, anche virtuali. Questa linea prevede per l’appunto di supportare tali attività.

Certificazioni e Consulenze: la linea di finanziamento che supporta le imprese che, con il supporto di società di consulenza, scelgono di realizzare dei progetti di internazionalizzazione, di innovazione digitale, tecnologica oppure ecologica; da considerare anche in caso di progetti volti a ottenere certificazioni o brevetti.

Temporary manager: una linea di intervento Simest che prevede un finanziamento per le imprese che intendono servirsi di un professionista specializzato nella realizzazione di progetti di internazionalizzazione, di innovazione digitale, tecnologica ed ecologica.

E-commerce: un supporto alle imprese che desiderano lanciare e-commerce all’estero per la vendita di beni o servizi prodotti in Italia o con marchio italiano.

Inserimento Mercati: questa linea di finanziamento supporta le imprese che scelgono di aprire una struttura oltre confine per inserirsi su mercati internazionali o per rafforzare la propria presenza.

Transizione Digitale o Ecologica: tra le novità della nuova operatività del fondo 394 c’è quest’ultima linea di finanziamento che si rivolge alle imprese che desiderano investire in progetti di innovazione digitale o di transizione ecologica, nonché di rafforzamento della solidità patrimoniale, per aumentare la propria competitività sui mercati internazionali.

Come sottolineato dai consulenti di Dr-Export, questa è un’opportunità preziosa per le imprese italiane che desiderano approcciare i mercati esteri: il pool è a disposizione delle aziende per supportarle non solo nella scelta dei finanziamenti più adatti, ma anche per presentare la documentazione richiesta in modo corretto, preciso, puntuale e strategico, nonché successivamente per lanciare al meglio il progetto di internazionalizzazione.

