Doppio appuntamento musicale al Trianon Viviani di Napoli con i Romito e Marco Zurzolo

Marco Zurzolo band in Il Gigante con gli occhiali special guest Franco Iavarone sabato 1° febbraio, ore 21 Con “Il Gigante con gli occhiali”, il sassofonista Marco Zurzolo rende omaggio a Pino Daniele. Il concerto non è solo un tributo musicale, ma anche un racconto di amicizia, fratellanza, passione, originalità e genialità, che ha come protagonista il “Nero a metà”. Per Zurzolo, Pino, che conobbe in gioventù, è un “gigante”, non solo per la statura, ma anche per la sua capacità di creare musica, sin dai tempi in cui suonava la chitarra con i Batracomiomachia o il basso con James Senese e Napoli centrale, prima di intraprendere la carriera solista. Ospite speciale di questo viaggio musicale, che vuole rappresentare Napoli rispettandone i suoni, i colori e la sua grande tradizione, l’attore Franco Iavarone. Al concerto partecipano, inoltre, Francesca Zurzolo, Claudia Megrè, Monica Sarnelli e Cassandra Pepe. La Marco Zurzolo band è composta da Massimo Castagnini (sax tenore), Gabriella Grossi (sax baritono), Giuseppe Meglio e Orazio Ricca (chitarre), Vittorio Riva e Salvatore Avino (batterie), Umberto Lepore (contrabbasso). Il Gigante con gli occhiali è prodotto da Exploratorium.