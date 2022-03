Doppio appuntamento con la trasmissione a Dietro L’Angolo, Pace e Logistica i due temi

Condividi

MADDALONI (Caserta) – Sabato 5 marzo 2022, dalle ore 11 doppio appuntamento con la trasmissione “Dietro l’Angolo” di Carlo Scalera. Nella prima parte della trasmissione, dalle ore 11 alle ore 12 saranno ospiti don Marco Zuppardi, parroco di Nostra Signora di Loreto e il cav. Nino (Gioacchino) Di Lillo, direttore del Consiglio pastorale della stessa chiesa maddalonese.

La comunità parrocchiale di via Appia si è fatta promotrice di una “Passeggiata per la Pace” per il conflitto Russia – Ucraina. La passeggiata è prevista lo stesso sabato 5 marzo dalle ore 16.00 alle ore 16.55 con arrivo dei partecipanti e distribuzione delle candele. La partenza avverrà da Via Appia alle ore 17.00, probabilmente con la presenza di S.E. Mons. Pietro Lagnese Vescovo della Diocesi di Caserta, e la scorta degli agenti della Polizia Locale e del Nucleo di Protezione Civile del Comune. La marcia proseguirà fino ad arrivare all’incrocio di Via Roma, percorrendo i vari tratti per poi risalire Via Amendola. Arrivati in Piazza Matteotti si svolterà a sinistra per l’arrivo in Piazza dè Sivo , dove ci sarà un momento di preghiera e di raccoglimento. Si prevede per le ore 18.30 – 19.00 il termine della manifestazione. Diversi sono i soggetti che hanno aderito all’invito di SOS Loreto (Organizzatori), vale a dire: Ass.ne Pasquale Farina, Anfi Maddaloni, Ass. APS Carnevale Maddalonese, Ass APS Pro Loco San Michele, New Radio Network, Oratorio Zaccheo Due, Caritas Parrocchiale Sant’Aniello, Fondazione Villaggio dei Ragazzi, Ass. APS Welcome Maddaloni- Alla marcia sarà presente padre Igor Danylchuk della comunità ucraina di Caserta.

Nella seconda parte della trasmissione, dalle ore 12 alle 13, si parlerà del futuro della Logistica a Maddaloni, e saranno ospiti in studio il dottor Bruno Cortese e il primo cittadino di Maddaloni, Andrea De Filippo.

Gli ospiti del salotto di via Caudina avranno un bel da fare considerando che sicuramente la trasmissione per interessi pubblici o privati, semplice curiosità o di letteratura politica, sarà fortemente seguita. Alla regia il costante impegno e la professionalità di Antonio Sferragatta ed Enzo Pace consentirà la riuscita della trasmissione.

Per ascoltare la trasmissione di sabato 26 febbraio 2022, dalle ore 10.30, ricordiamo ai nostri lettori, che è sufficiente sintonizzarsi in FM sui MHz 89,85 o in streaming su www.newradionetwork.com, dove è possibile seguire anche il live video, mentre chi vuole può intervenire sia con la post sul gruppo social "Dietro l'Angolo" di cui al link https://www.facebook.com/groups/145565835622779/ o telefonando allo 0823 405666. È possibile, inoltre, scaricare la App New Radio Network che consentirà di ascoltare la diretta dal proprio cellulare.