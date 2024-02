Condividi

Dopo Sanremo va in onda la cultura.

Diceva 𝙁𝙧𝙖𝙣𝙘𝙚𝙨𝙘𝙤 𝙋𝙚𝙩𝙧𝙖𝙧𝙘𝙖 “Interrogo i libri e mi rispondono. E parlano e cantano per me. Alcuni mi portano il riso sulle labbra o la consolazione nel cuore. Altri mi insegnano a conoscere me stesso”.

Parole che vagheggiano un progetto di trasformazione, di ricchezza della vita, ed indicano nell’interiorità dell’uomo le radici dell’arte.

I libri abbattono il confini “tradizionali” che separano pittura, scultura, musica, poesia, e racchiudono il sogno di un’arte totale.

Questo e tanto altro in MILLE E UN LIBRO – SCRITTORI IN TV” su RAI UNO di Gigi Marzullo, con ospite 𝐏𝐚𝐨𝐥𝐨 𝐑𝐨𝐦𝐚𝐧𝐨 , giornalista e scrittore, che ringrazia il padrone di casa e il pubblico

“Certo era la serata di punta della Rai (al termine della finalissima della 74esima edizione di Sanremo), ma non immaginavo che ci fosse un pubblico così numeroso di nottambuli della cultura.

In tanti hanno visto la puntata della bella trasmissione “MILLE E UN LIBRO – SCRITTORI IN TV” stanotte su RAI UNO. E poi incontri di quelli che ti aspettavi: lo scrittore Marcello Veneziani, Michele Guardì, Maria Rita Parsi, Flo, l’attrice Alessandra Celi, figlia del mitico Adolfo Celi (io me lo ricordo in Sandokan!)

Ringrazio l’ideatore e conduttore, GIGI MARZULLO, che mi ha voluto nel suo format negli studi di via Teulada, a Roma, per raccontare questa passione affabulatoria che ci portiamo dentro, tutti sin dalla nascita: senza la scrittura e la lettura saremmo altro da ciò che siamo.

Grazie ai tanti, anche che non conoscevo, che mi hanno fatto giungere i loro attestati di stima.

Per chi avesse perso la puntata “nottetempo”, c’è ovviamente Rai Play.”

Paolo è uno scrittore che con sobrietà e incisività racconta ciò che al lettore appare immediatamente vero.

Mescola realtà e colori, rendendo il libro un’opera d’arte rivolta allo spirito dell’uomo e a conoscere se stesso.