Dopo mesi di impegni, Giuseppe Conte si concede una cena romantica con Olivia

Condividi

Come mostrano gli scatti pubblicati dal settimanale “Chi”, il premier si è regalato una cena romantica con la compagna Olivia Paladino a Velletri. Il presidente del Consiglio ha scelto lo stesso chef che prepara i pranzi per i capi di Stato a Palazzo Madama.

“Avevamo bisogno di un po’ di normalità”, avrebbe confessato la First Lady che per l’occasione ha sfoggiato una gonna longuette in pizzo abbinata a una maglia che lasciava scoperte le spalle. Un look azzeccatissimo dal momento che Conte, elegantissimo in blu e senza cravatta, non aveva occhi che per lei.

Olivia Paladino, 36 anni, è manager all’hotel Plaza. L’albergo, di proprietà del padre Cesare, si trova a pochi metri da Piazza di Spagna. La Paladino ha una figlia, Eva, nata da una precedente relazione. Conte, 55 anni, ha un figlio, Niccolò, nato nel 2008 dal precedente matrimonio con l’avvocato di Stato Valentina Fico.