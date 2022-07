Dopo la partecipazione ad Amici torna in radio Elitre con il nuovo singolo “Squalo”

Condividi

Combattere la fragilità riscattandosi e vincendo una battaglia con se stessi. Ne parla il testo del nuovo ed inedito singolo della giovanissima cantante Elitre, nome d’arte di Elisabetta Ivankovich , dal titolo “Squalo“, in uscita ufficiale il 15 Luglio con l’etichetta 11A Label.

Nel testo Elitre si esprime in prima persona, simboleggiando nella figura dello squalo l’ombra che ci segue o l’ansia che ci assale nei momenti fragili. Un’insicurezza dettata da questa “condizione” del carattere, dove non riusciamo ad affrontare le situazioni della vita e che ci porta nel buio di noi stessi. Lo squalo dunque siamo noi ma dobbiamo solo imparare a nuotare, e vincere contro questa condizione che ci schiaccia.

Elitre nel brano si difende, non vuole affondare e farsi prendere dallo squalo. Prova per prima cosa a star bene con se stessa: “Quando annego chi mi salverà se non me. e’ troppo difficile stare da sola se non amo me. Non voglio annegare” – “sono più forte di quanto pensi, te lo dimostrerò…..” sono le frasi più incisive estrapolate dal testo che vuole lasciare un messaggio concreto nel trovare la capacità e la forza in se stessi per poter uscire da questa condizione di disagio.

Elitre nasce a Faenza, comune in provincia di Ravenna ma si trasferisce a Firenze per frequentare l’International School of Florence e l’ITI “Leonardo Da Vinci”. Appassionata di musica e fotografia decide di proseguire con gli studi di canto jazz presso il MAN – Music Academies Network dal 2018 al 2023.

Nel 2020 approda ad Amici di Maria De Filippi, ma viene sostituita da Arisa (docente di quella edizione) con Gaia. Arisa, notò un potenziale davvero notevole in Elisabetta, seppur ancora fragile, ma le promise un banco per l’edizione 2021.

Promessa mantenuta! E dunque Elitre ha avuto la possibilità di frequentare la famosa scuola e di condividere il suo percorso con gli altri giovani artisti di quell’edizione. Un’esperienza che gli ha cambiato la vita, facendola maturare parecchio. Sebbene poi eliminata in sfida, ha condiviso sui social il suo ringraziamento a Maria e a tutto lo staff per aver supportato il suo percorso, dichiarando con molta determinazione la sua voglia di continuare con queste parole: “Questo é solo l’inizio, lavorerò come non mai per realizzare i miei sogni. Vi terrò aggiornati”. Ed è stata una promessa mantenuta, visto l’arrivo di questo nuovo singolo. La fragilità della giovane artista in erba sta lasciando spazio ad una cantante matura, forte e determinata! Attenzione “squali” (di tutti i tipi) siete avvisati!