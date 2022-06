Dopo il successo delle date al Live Club di Trezzo e allo SLU di Crema, MØNØ sarà protagonista del dj set della Strawoman – Sabato 25 giugno a Como

Condividi

Dopo aver conquistato il pubblico del Live Club di Trezzo e nel format SLU al Magika di Crema, il dj e producer MØNØ è pronto a diventare protagonista della StraWoman di Como di sabato 25 giugno 2022. Un appuntamento imperdibile per gli amanti dello sport e del benessere psicofisico, a cui l’artista aggiungerà un momento musicale indimenticabile.

La corsa-camminata non competitiva riservata alle donne che vogliono dedicare una giornata a sé stesse, nata nel 2011 e diventata nel tempo il più grande raduno “al femminile” d’Italia, è giunta alla dodicesima edizione e ha scelto MØNØ per il dj set di chiusura dell’evento, che si terrà al termine della corsa in Piazza Cavour.

Dopo le date al Cool Spazio Eventi di Sesto San Giovanni, al Le Le Bahia Latin Disco di Lissone, all’Ambra Day di Carugo e a La Cattedrale di Cusano Milanino, MØNØ regalerà al suo pubblico un weekend ricco di live, non soltanto nella splendida cornice del Lago di Como sabato 25 giugno, ma anche nella data zero di “Bad Guys” venerdì 24 giugno al Repeat di Milano e nella giornata di chiusura del Monterock Festival domenica 26 giugno a Montevecchia.

BIOGRAFIA MØNØ

MØNØ, giovanissimo dj e produttore da poco entrato a far parte della scuderia di Good Guys, ha scoperto la musica grazie a una chitarra e un launchpad in prima media. Da allora, con la prima console in cameretta e alle feste della scuola, è iniziata una grande passione, ancora oggi forte come i primi giorni.

Il nome d’arte MØNØ nasce dall’idea di rendere una caratteristica apparentemente invalidante come la sordità, il punto chiave della sua identità artistica, autoironica e incapace di trattenersi dietro ai limiti.

Cresciuto con la pop-disco degli anni 90, tra Earth, Wind and Fire e George Michael, la house commerciale è diventata il suo genere di riferimento, grazie al quale riesce a esprimere al massimo la tecnica e coinvolgere il suo pubblico.

LINK UFFICIALI MØNØ

Instagram: https://www.instagram.com/mono.dj_/

Soundcloud: https://soundcloud.com/monodjofficial

Spotify: https://open.spotify.com/user/hlv81lowy56efe5ej1k0yhdun?si=6654b096427b4d64