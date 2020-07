Dopo il lockdown torna la musica dal vivo di Nicole Riso con il DONNA ROMA Live Tour 2020

Riparte dai Giardini di Ararat lo spettacolo ‘Donna Roma’ della cantautrice cantastorie romana Nicole Riso dopo lo stop forzato per l’emergenza Covid

Prima il flash mob social di giugno #IoLavoroConLaMusica: ora anche Nicole Riso decide di riprendere gli spettacoli, in totale sicurezza, offrendo la possibilità di far tornare a lavorare tutto il team che accompagna i suoi concerti.

“Ho accettato con entusiasmo la proposta di far parte della manifestazione-spettacolo ROMA, arrivata dal cantautore Simone Gamberi che con La Dozzina si occupa della parte artistica dei Giardini di Ararat” ha detto Nicole “La location è stupenda: insieme alla musica si può godere del più bel tramonto sulla Tuscia”.

Video DONNA ROMA: clicca qui

Lo spettacolo ‘DONNA ROMA’ si conferma anche per il 2020 un mix tra musica, teatro e cinema, con omaggi ad Alberto Sordi, Anna Magnani, Gabriella Ferri, Nino Manfredi, Franco Califano, Mannarino e naturalmente non mancano i brani che raccontano la Roma di oggi, scritti da Nicole Riso: dalla storia d’amore di ‘Nino e Antonio’ a ‘Damme na carezza’, al suicidio della mamma precaria ‘Fortunella’ fino all’immancabile canzone simbolo del progetto, ‘Donna Roma’, vincitrice del contest ‘Dallo Stornello al Rap’ su RAI Radio Live.

“ROMA” si svolge domenica 26 luglio ‘dalle 17 al tramonto’ a Bagnaia (VT).

Info: http://www.igiardinidiararat.com

SOCIAL NICOLE RISO

http://www.facebook.com/nicoleriso.official

http://ww.instagram.com/donnaroma_official

http://www.nicoleriso.com

