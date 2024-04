2 minuto di lettura

(Adnkronos) – E' dedicato alla Giornata della Terra 2024 il doodle di Google di oggi, 22 aprile 2024. Presenta foto aeree della bellezza naturale del nostro pianeta, sottolineando l’importanza della biodiversità e della protezione dell’ambiente. Le lettere di Google mostrano alcuni dei luoghi del mondo in cui persone, comunità e governi lavorano ogni giorno per contribuire a proteggere la bellezza naturale, la biodiversità e le risorse. Questi esempi offrono una promessa di speranza e ottimismo, ma ci ricordano anche che c'è ancora molto da fare per affrontare la crisi climatica e la perdita di biodiversità.

G: Isole Turks e Caicos. Le isole ospitano importanti aree di biodiversità con sforzi di conservazione volti ad affrontare le sfide ambientali in corso, tra cui la protezione delle risorse naturali e delle barriere coralline e il ripristino di specie minacciate come l'iguana delle isole Turks e Caicos.

O: Parco nazionale della Scorpion Reef, Messico. Conosciuta anche come Arrecife de Alacranes, questa è la più grande barriera corallina del Golfo del Messico meridionale e riserva della biosfera dell'UNESCO. L'area marina protetta funge da rifugio per coralli complessi e per diverse specie di uccelli e tartarughe in via di estinzione.

O: Parco nazionale di Vatnajökull, Islanda. Istituito come parco nazionale nel 2008 dopo decenni di battaglie, questo sito del patrimonio mondiale dell'UNESCO protegge l'ecosistema all'interno e intorno al ghiacciaio più grande d'Europa. Il mix di vulcani e ghiaccio glaciale producono paesaggi rari.

G: Parco nazionale di Jaú, Brasile. Conosciuto anche come Parque Nacional do Jaú, è una delle più grandi riserve naturali del Sud America e un sito del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Situato nel cuore della foresta amazzonica, protegge una vasta gamma di specie, tra cui il margay, il giaguaro, la lontra gigante e il lamantino amazzonico.

L : Grande Muraglia Verde, Nigeria. Avviata nel 2007, questa iniziativa guidata dall'Unione Africana sta ripristinando i terreni colpiti dalla desertificazione in tutta l'Africa, piantando alberi e altra vegetazione e attuando pratiche di gestione sostenibile del territorio. In questo modo si offrono alle popolazioni e alle comunità dell'area maggiori opportunità economiche, sicurezza alimentare e resilienza al clima.

E : Riserve naturali delle isole Pilbara, Australia. Situato presso una delle riserve naturali delle isole Pilbara, una delle 20 riserve naturali in Australia che aiutano a proteggere ecosistemi fragili, habitat naturali sempre più rari e numerose specie minacciate o in pericolo, tra cui diverse specie di tartarughe marine, uccelli costieri e uccelli marini. —[email protected] (Web Info)

