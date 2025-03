0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Questa sera alle 18 Lorenza Fruci presenterà il libro 'Donne in onda. Il racconto dell’immaginario femminile nei primi 70 anni di Rai', edito da Rai Libri, a Palazzo Reale, a Milano. La presentazione si inserisce nel palinsesto delle iniziative dell'Amministrazione comunale dedicate alla Giornata internazionale della Donna il prossimo 8 marzo. A dialogare con l’autrice saranno l'assessore alla Cultura del Comune di Milano, Tommaso Sacchi e il giornalista Federico Buffa. A settant’anni dalla prima trasmissione televisiva ufficiale del servizio pubblico, il volume ripercorre alcuni fondamentali momenti della rappresentazione della condizione femminile nei programmi della Tv pubblica: dall’inchiesta del 1959, 'La donna che lavora', a 'Si dice donna', programma storico sul femminismo, fino ad 'Amore Criminale', che dal 2007 denuncia la violenza sulle donne. La presentazione sarà anche l’occasione per riflettere sulla figura della donna e l’immaginario, nel mondo della tv, come quello dell’arte. —[email protected] (Web Info)

